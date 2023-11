Leggere Pirandello è meglio della posta del cuore

Chi risponde alle varie lettere d'amore non può competere con lo scrittore e drammaturgo che ha già detto tutto e meglio: "Fuoco, prima delle nozze; cenere, dopo. Ma Agata non se ne persuadeva"

“– Tutti gli uomini son così – le diceva Erminia. – Fuoco, prima delle nozze; cenere, dopo. Ma Agata non se ne persuadeva”. L’ho letto in un racconto di Luigi Pirandello pubblicato da De Piante: “L’onda”. Ho subito pensato ai titolari di poste del cuore: come possono competere con Pirandello? La letteratura lo dice meglio, molto meglio di loro. Possono soltanto sperare che le lettrici (o hanno pure dei lettori?) non leggano Pirandello e in effetti non so chi legga oggi Pirandello, così triste e così vero, così triste perché così vero. Forse non basterebbe nemmeno passare da Gramellini a Pirandello: sarebbe un passo avanti estetico e morale ma le Agate continuerebbero a non essere persuase. Le Agate non la vogliono sapere la verità, non vogliono credere che tutti gli uomini siano fuoco prima e cenere dopo. Sognano di essere l’eccezione, pensano di meritare uomini eccezionali che magari esistono ma che sono statisticamente irrilevanti. Sognano di scatenare incendi inestinguibili e quando le osservi scopri che sono le donne più spente.