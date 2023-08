Tra Beatrice Venezi ed Elodie, la soluzione è non votare

La vera dicotomia non è destra/sinistra ma conservatori/dissipatori: l’essenziale è conservare la ragione. Ovvero non prendere parte al dibattito dopo che il direttore d'orchestra ha detto che la cantante "rappresenta il corpo della donna in modo poco elegante"

Non posso essere di destra perché poi mi tocca dire che Beatrice Venezi è brava. Non posso essere di sinistra perché poi mi tocca dire che Elodie è la nuova Mina. Mi sembra chiaro che solo un non votante possa evitare il destino del non pensante. E comunque sono convinto che la vera dicotomia non sia destra/sinistra ma conservatori/dissipatori: l’essenziale è conservare la ragione. Quella cosa che serve a: 1) salvarsi dal manicheismo; 2) chiudere il video di “Pazza musica” dopo i primi secondi; 3) non confondere Venezi con Von Karajan.