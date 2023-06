Manduria è la capitale della buca stradale pugliese

Sembra che in zona operino, anziché asfaltatori, picconatori. Di Manduria non discuto le chiese tutte sbarrate, le vinerie tutte chiuse: avrò sbagliato orario. Discuto l’asfalto sotto il già basso standard della Regione Puglia

Sono arrivato a Manduria in ritardo, come mio solito. Se arrivassi in tempo sarei un giornalista ma sono un letterato ed evito le notizie (il forum di Bruno Vespa). Manduria è lontanissima, è lontana pure per i baresi, perfino per i leccesi. Anche perché l’autostrada Bologna-Taranto non finisce a Taranto e chissà come mai: la Bologna-Taranto finisce a Massafra. Strano. La Bologna-Taranto comincia a Bologna e non a Imola: allora perché finisce a Massafra e non a Taranto? Poi da Massafra ci sono sessantacinque chilometri di stradoni e stradine dove ho notato un altro curioso fenomeno: avvicinandosi a Manduria l’asfalto peggiora. Sembra che in zona operino, anziché asfaltatori, picconatori. Di Manduria non discuto le chiese tutte sbarrate, le vinerie tutte chiuse: avrò sbagliato orario. Discuto l’asfalto sotto il già basso standard della Regione Puglia. La capitale del vino pugliese (Attanasio, Felline, Morella, Poderi Angelini, Vespa…) mi è apparsa la capitale della buca stradale pugliese. E’ come se l’asfalto peggiore di Toscana si trovasse a Montalcino. E l’asfalto peggiore di Piemonte a Barolo. Impensabile. Eppure Manduria oggi fa rima con incuria. Non servirebbe tantissimo: qualche betoniera e domani potrebbe far rima, tra Primitivo e pomodori, mare e masserie, con goduria.