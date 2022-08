Sorga in Puglia un Santo che fulmini un parco eolico

Al posto delle statue di Giove infrante da Sant'Oronzo ora ci sono le pale. Queste turbine inefficienti e ideologiche simboleggiano l’ecologismo antiumano, ovviamente anticristiano, e sono concausa delle bollette che perseguitano gli italiani

Sant’Oronzo, primo vescovo di Lecce (nominato da San Paolo in persona!), festeggiato oggi nel capoluogo della Terra d’Otranto e in altre località pugliesi, leggo che fosti martirizzato (decapitato) dagli uomini di Nerone perché ti eri ribellato agli idoli: avevi infranto una statua di Giove. Sant’Oronzo, sarebbe bello che i festeggiamenti odierni non si limitassero al solito stanco folclore e che un nuovo santo ti imitasse, ribellandosi agli idoli odierni. Al posto del paganesimo classico ora c’è l’ambientalismo. Al posto delle statue di Giove ora ci sono le pale eoliche. Queste turbine inefficienti e ideologiche simboleggiano l’ecologismo antiumano, ovviamente anticristiano, e sono concausa delle bollette che perseguitano gli italiani, in quanto alibi per non realizzare ciò che serve a produrre energia abbondante e conveniente: centrali nucleari, pozzi, oleodotti, eccetera. Sant’Oronzo, sorga in Puglia un Santo che, con l’aiuto di Dio, fulmini un parco eolico.