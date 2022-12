Il pamphlet di Nordio è una vera pacchia per un cristiano asociale

In "Giustizia", al capitolo "Cristianesimo", si ricorda come "porgere l’altra guancia all’aggressore, cedere il mantello al ladro che ti vuol rubare la tunica" sia l'essenza del messaggio di Gesù, svincolato da qualsiasi interesse mondano. Altro che asservire il Vangelo alla politica

“Porgere l’altra guancia all’aggressore, cedere il mantello al ladro che ti vuol rubare la tunica, disinteressarsi del lavoro e del domani perché a ogni giorno basta la sua pena […] sono espressioni incompatibili con una struttura sociale. In realtà esse manifestano l’essenza del messaggio di Gesù, svincolato da qualsiasi interesse mondano”. Il titolo, “Giustizia”, non mi allettava, ma il capitolo “Cristianesimo” del pamphlet di Carlo Nordio (Liberilibri) per un cristiano asociale come me si è rivelato una vera pacchia. L’ex giudice oggi ministro evoca inoltre Albert Schweitzer e Johannes Weiss, convinti anche loro della natura squisitamente escatologica della predicazione di Cristo. Dio li abbia in gloria! Che poi basterebbe leggere il Vangelo senza volerlo asservire a una qualche politica, anche sedicente cattolica, a una qualche giustizia “di questo mondo”... Esponendosi invece alla bellezza dell’incommensurabile, dell’inutilizzabile.