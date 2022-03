Finalmente il Papa ci esorta a staccarci dal mondo guerraiolo e tifoso

Dopo nove anni in cui ha invitato a seguire il mondo promuovendo pertanto l’ambientalismo, il climatismo, lo statalismo, il socialismo se non proprio il comunismo, oggi esorta alla pace, cioè a farsi da parte

Cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, da nove anni Papa Francesco ci esortava a seguire il mondo, promuovendo pertanto l’ambientalismo, il climatismo, lo statalismo, il socialismo se non proprio il comunismo (vedi “Fratelli tutti”), l’immigrazionismo, il protestantesimo, il panteismo, l’indifferentismo, a volte addirittura l’omosessualismo (chiamo omosessualista chiunque usi la tutta ideologica parola americana di tre lettere). C’è voluta la guerra in Ucraina perché si ricordasse di Luca 6,26: “Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi”. Ora ci esorta alla pace e dunque a staccarci dal mondo che è guerraiolo e tifoso. Spazzando via, fra l’altro, ogni residua tentazione di farsi ortodossi (le chiese orientali si sono dimostrate, al dunque, perfino più governative della Cei). Maria, con la consacrazione al tuo cuore di Ucraina e Russia il Papa regnante ha finalmente fatto qualcosa di mistico e ha ridato significato alla parola “cattolico”: universale, non occidentale. Adesso molti uomini diranno male di noi… Mentre io peggioro la mia situazione coltivando, fra Jacques Ellul e René Girard, un’accezione ulteriore: il cristiano come disertore, come renitente alla leva sociale. Proteggimi.