Aumentare la spesa per le armi è una pazzia? Un dibattito

Dalle parole del Papa – che si è "vergognato" quando ha letto che "un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo", definendoli "pazzi" – prende spunto il dibattito che oggi il direttore del Foglio e il direttore di Avvenire hanno avuto ai microfoni di Tutta la città ne parla, il programma di Pietro Del Soldà in onda su Rai Radio 3.

Al centro del confronto le prime pagine dei due giornali di oggi. Da una parte quello di Marco Tarquinio, che titola "La folle corsa alle armi", dall'altra quello di Claudio Cerasa, "Non armarsi contro Putin? Da pazzi".