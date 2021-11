Urbanistica per la minoranza più vessata: quella dei maschi italiani cattolici

Photo by Lucas Miguel on Unsplash

Preghiera ai placemaker. (I placemaker sono architetti-urbanisti sensibili ai luoghi e ai residenti che secondo Elena Granata, autrice di “Placemaker”, Einaudi, sostituiranno presto le arroganti archistar nella reinvenzione delle città). Visto che siete attenti alla “varietà delle culture delle minoranze etniche” vi prego di tenere conto, nei vostri progetti, anche della sparuta e vessata minoranza a cui appartengo, quella dei maschi italiani cattolici. Quando pensate un nuovo quartiere vi prego di prevedere una piazza e una via (mi accontento) con: 1) una chiesa a forma di chiesa, subito riconoscibile come tale; 2) un’osteria; 3) insegne dei negozi in italiano; 4) barbiere (non barber shop!) con appeso alla parete calendario di donne nude; 5) manifesti pubblicitari inclusivi ossia non emarginanti le persone di carnagione chiara; 6) cassonetti per la raccolta indifferenziata (la raccolta differenziata è dogma di un’altra religione); 7) divieto d’ingresso ai mezzi elettrici, cavalli di Troia dell’espansionismo tecnopolitico cinese; 8) alberi autoctoni (aceri, bagolari, tigli...); 9) statua di Dante. Amen.