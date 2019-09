Alto, possente, senza tua colpa deprimente campanile di Mortegliano. Andando da Lignano a Udine ti vedo da lontano, e irresistibilmente attratto entro in paese, ti vengo sotto. Il Torrazzo di Cremona è più bello ma tu sei il più alto campanile italiano. Centotredici metri! In un paesetto della Bassa Friulana! Ho parcheggiato e ti ho fotografato e mi hai ricordato che negli anni Cinquanta, quando sei stato costruito, il cattolicesimo ancora dominava il paesaggio italiano. In tutti i sensi, architettonici e non. Terribile il confronto col presente in cui vengono innalzate torri babeliche, antiumani anticristiani anticampanili, e in cui la Chiesa si abbassa, si svuota, si arrende, si confonde col mondo... Alto, possente, senza tua colpa deprimente campanile di Mortegliano.