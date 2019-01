Presepe tutto l'anno

Dopo la festa del Battesimo di Gesù anche un accanito presepista come me deve, il 14 gennaio di ogni anno, prendere atto che il tempo di Natale è del tutto finito, e riporre il presepio domestico. Ma grazie a Dio e ai committenti medievali, più ispirati dei committenti contemporanei, esistono presepi fissi. Come il presepe scolpito nel marmo, quasi mille anni fa, da Wiligelmo o da un suo seguace, sullo stipite destro del portale dell’abbazia di Nonantola. Sono andato a vederlo prima di godermi il carrello dei bolliti della vicinissima (di là dalla strada) Nunziadeina e ho ammirato una scena di soli tre elementi: il Bambino, rigidamente fasciato, l’asino e il bue. Biblia pauperum, simbolismo essenziale. Prego che questa immagine mi accompagni fino all’Immacolata, il giorno in cui si ritirano fuori i presepi domestici, e di ricordare, alla non infrequente domanda sul motivo della mia fede cristiana, di rispondere così: commetto sempre tanti errori ma davvero non posso essere più somaro di un somaro.