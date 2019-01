Sulle trivelle Toninelli lasci stare il Medio Evo

“Chiunque creda che l’epoca che vide la costruzione della cattedrale di Chartres e l’invenzione del parlamento e dell’università fu buia non può che essere mentalmente ritardato o, nella migliore delle ipotesi, profondamente, profondamente ignorante”. Così Warren Hollister, uno dei massimi storici medievisti che però essendo morto non può ribattere direttamente al ministro Toninelli, colpevole dell’ennesimo attacco di questo governo all’Età di Mezzo. Dopo il generale Costa, anche Toninelli crede che cercare petrolio nelle profondità dello Ionio “significherebbe tornare al Medioevo”. Ovviamente le cattedrali gotiche con la benzina ionica non c’entrano nulla, a dividerle dal motore a scoppio ci sono circa sette secoli, prego pertanto il ministro dei trasporti di motivare meglio il suo divieto di trivella. In una prossima intervista potrebbe un po’ meno approssimativamente dire: “Non daremo autorizzazioni perché significherebbe tornare, o rischiare di tornare, al Boom Economico”. (Concausa del meraviglioso sviluppo degli anni Cinquanta-Sessanta fu l’energia a buon mercato garantita dalle trivellazioni a tutto spiano dell’Eni di Enrico Mattei).