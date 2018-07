Le industrie farmaceutiche pensano che sia un ingenuo

E’ bello che l’industria farmaceutica italiana abbia superato quella tedesca. Adesso la prego di superare il pregiudizio nei miei confronti, e che la smetta di considerarmi un bamboccio. Vado in farmacia, chiedo un integratore e sull’etichetta leggo “Con edulcorante, senza glutine”. Dunque l’industria mi tratta come un bambino malato: sono i celiaci ad avere problemi col glutine e sono i poppanti a sdegnare l’amaro. Io non soffro di celiachia e sono grandicello, non ho bisogno che la pillola (in questo caso la bustina) mi venga inzuccherata. E’ un fatto innanzitutto morale. Ci sarebbe forse anche un fatto medico: alcuni scienziati considerano gli edulcoranti con sospetto. Il sucralosio contenuto nel mio integratore secondo i ricercatori della Duke University “può limitare gli effetti dei farmaci, alterare la flora batterica intestinale benefica e la secrezione ormonale”. Paradossalmente potrebbe far ingrassare più dello zucchero vero. Ammettendo che abbia invece ragione l’Efsa e che i dolcificanti artificiali non producano simili effetti, resta l’effetto sulla mia dignità: l’industria farmaceutica non mi considera abbastanza uomo da poter sopportare una medicina amara.