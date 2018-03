Politica natalista vs. cultura natalista

Per il crollo demografico, i pannolini scontati sono pannicelli caldi. I Cinque stelle vogliono un piano natalità fatto di sgravi fiscali e indennità, dunque di debiti che ricadranno proprio sui bambini che nascono ora. L’unico effetto sicuro delle politiche nataliste è quello sui conti pubblici. Nemmeno Mussolini, natalisticamente parlando ben più convincente di Di Maio, riuscì a invertire la tendenza alla riduzione della fecondità femminile che, come ricorda il nostro demografo Roberto Volpi, prosegue ininterrotta dalla fine dell’Ottocento. Anziché un’insostenibile e inefficace politica natalista si provi a immaginare una cultura natalista. Si potrebbe cominciare mandando in onda un’edizione speciale di “Ballando con le stelle”: i ballerini dovrebbero essere esclusivamente coppie di neo-genitori, giovani madri insieme agli uomini con cui hanno concepito i loro figli. Sempre che la Rai si ricordi come si fa a confezionare un programma di segno eterosessuale.