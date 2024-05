Turco: “Con Tajani alle europee”. FI incassa il sostegno del Partito radicale

"Non c'è stata nessuna trattativa, nessun candidato. Su giustizia, carceri e soprattutto sulla difesa comune condividiamo le posizioni di Forza Italia". dice il segretario radicale. E il leader azzurro aggiunge: "Ci rivolgiamo anche ai tanti elettori moderati del Pd che non si ritrovano nella linea Schlein"

Roma. “Sulla giustizia, sulla carceri, ma soprattutto sulla difesa comune e su quella che dovrà essere la politica estera dell’Unione europea, condividiamo le posizioni di Antonio Tajani. Non ci possono essere titubanze su Israele e Ucraina”, dice il segretario del Partito radicale, Maurizio Turco. Sta annunciando che sosterrà Forza Italia alle prossime europee. “Ci rivolgiamo a tanti che in questi anni non sono andati a votare”. Affianco a lui, nella sede romana del partito fondato da Silvio Berlusconi, c’è proprio Tajani, insieme alla senatrice Stefania Craxi e Irene Testa, tesoriera radicale.