Zingaretti blues. Va al Monk con Schlein per lanciare la campagna elettorale

Il luogo è evocativo: il Monk, locale in zona Portonaccio dove la segretaria del Pd Elly Schlein aveva annunciato la sua corsa alla segreteria. E anche il nome è ricorrente, nel senso che Schlein in persona, ieri sera, è tornata al Monk per un “aperitivo di apertura” della campagna elettorale per le Europee, accanto a Nicola Zingaretti, ex governatore e candidato Pd. Tutti con loro? Sì e no, nel senso che, nel Lazio dove Zingaretti ha governato, non c’è la fila di grandi elettori dem. Anzi. Tra omissioni e aperto sostegno ad altri, Zingaretti a Roma quasi quasi è trattato come il Calimero della rosa elettorale Pd per l’Italia centrale. Tranne infatti i suoi fedelissimi, come il segretario Pd Roma Enzo Foschi e il consigliere regionale Massimo Valeriani, ed eccezion fatta per gli esponenti locali di AreaDem e il segretario del Pd laziale Daniele Leodori, l’ex governatore non è stato finora accompagnato pubblicamente dagli endorsement che invece sono toccati ad altri nomi.

