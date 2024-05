Meloni e il premierato balera. "Voglio dialogare ma non getto la spugna", lobbisti, attori per la pacificazione

La premier parla della riforma con Violante, Orsina, Clementi, e manda messaggi all'opposizione per migliorare il testo. La scena se la prende l'Italia pop di Pupo, Zanicchi, Giletti e Gerini

Roma. Alfredo Mantovano, dirige la maestra Casellati, canta la premier, detta Giorgia”. Meloni si è inventata il premierato alla meringa, la riforma spumata con il gelato al cioccolato di Pupo (“mi piace il premier forte, fortissimo”) una balera del diritto con Angelino Alfano, Luciano Violante, Amedeo Minghi, Michele Placido, Massimo Giletti, il nuotatore Magnini, la coppia Giampaolo e Tony Angelucci, i Giornalos, anche loro ospiti alla Camera, Sala della Regina, per l’evento la “Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato”. Meloni ha parlato alla fine e ha detto che la Costituzione non è un “Moloch intangibile”, che per lei “questa riforma è un rischio ma darà stabilità”, che proverà a dialogare, ma se gli altri dicono “la fermeremo con i nostri corpi, signori, io che posso fare?”. Aveva i capelli alla Uma Thurman, di “Kill Bill”, a spaghetto. Il vecchio “Muccassassina” di Luxuria rispetto a questa Giamaica costituzionale sembrava un resort di cappuccini.