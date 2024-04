“Premierato? La solita recita tra maggioranza e opposizione. Ma la riforma si farà”. Parla Gasparri

Siamo alle solite. “Quelli urlano che la democrazia è minacciata e noi urliamo un’altra cazzata. Una bella recita”. E’ il gran teatro delle riforme costituzionali secondo Maurizio Gasparri. Il senatore invita la maggioranza a non esasperare troppo i toni perché, lascia intendere, non ce n’è bisogno. Questa volta in cartello c’è il premierato, con le classiche polemiche tra destra e sinistra. Gasparri, che idea si è fatto? “E’ un po’ come il dibattito sulla par condicio, come la discussione sul picco influenzale a gennaio o come quella sulle code in autostrada ad agosto”. Un botta e risposta tanto prevedibile, quanto noioso. “Con questa riforma istituzionale è uguale, il solito gioco delle parti. L’ho detto anche ai miei”.

