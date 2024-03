Gasparri (FI): "La stretta sul Superbonus? Qualche perplessità. Il provvedimento va migliorato"

"Condividiano le preoccupazioni sui conti pubblici ma su terzo settore e zone terremotate, lo chiedono anche gli amministratori FdI, bisognerà intervenire in Parlamento. Siamo fiduciosi". Il rapporto con la Lega, le europee e Pier Silvio Berlusconi. Intervista al capogruppo in Senato di Forza Italia

Senatore, ma che vi siete messi in testa? Volete rovinare la Pasqua al ministro Giorgetti? “Ma no, si figuri. Però abbiamo delle perplessità, ci sono alcuni dettagli che vanno verificati e migliorati in Parlamento. Bisognerà intervenire con metodo”. All’indomani della stretta sul Superbonus, le “misure urgente” annunciate dal ministero dell’Economia, Maurizio Gasparri rilancia – “fiducioso” – la linea di Forza Italia. Chiede di correggere alcuni aspetti. Quali? “I lavori iniziati regolarmente nel terzo settore e nelle zone terremotate rappresentano delle oggettive eccezioni, e vanno tutelati”, risponde al Foglio il capogruppo azzurro a Palazzo Madama. “Anche il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, che è commissario del governo per la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti, sta approfondendo. Chiederemo salvaguardie minime, come hanno già fatto altri amministratori di centrodestra, penso a Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, e a Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila. E poi c’è la parte relativa alle onlus, alle comunità antidroga e ai centri di accoglienza. Credo che su questi punti le preoccupazioni siano assolutamente fondate”.