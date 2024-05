Inchiesta sulla capacità di difesa italiana. Mancano carri armati, artiglieria e anti-aerea

L'Italia è lontana dalla spesa del 2 per cento del pil per la difesa, non ha alcuna deterrenza militare. I numeri, i rischi e le prospettive

Se domani la Russia invadesse l’Italia non saremmo in grado di reagire a dovere. Mancano carri armati, artiglieria, munizioni. Lo scenario di una aggressione è irrealistico, ma rende bene l’idea del perché gli ambienti militari spingono da mesi affinché anche l’Italia faccia un salto in avanti negli investimenti per raggiungere una capacità di deterrenza reale e credibile, come hanno fatto i paesi scandinavi e dell’Europa orientale sin dal 2014, ma anche Germania, Francia e Spagna dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il nostro paese è ancora lontano dal raggiungimento di quel 2 per cento del pil di spesa per la difesa che l’accordo firmato dai paesi della Nato nel 2014 prevedeva fosse raggiunto quest’anno e, invece, sarà (pare) acquisito nel 2028. Anche l’Italia deve fare la sua parte per costruire un solido deterrente a uno scenario da incubo: un attacco russo ai paesi baltici che porterebbe gli altri membri della Nato e dell’Unione europea a intervenire.