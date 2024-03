Meloni segue la linea Conte-Schlein: riduce le spese militari

Mentre litigano sulle parole a colpi di "bellicista" e "pacfista", nella realtà governo e opposizione sono d'accordo: l'Italia continuerà a ridurre le spese per la difesa. L'obiettivo Nato è sempre più lontano, in Germania Scholz arriva al 2 per cento del pil

L’Italia è davvero un paese strano, dominato da contrapposizioni che si basano sulle chiacchiere più che sui fatti. Una, esemplare, è quella che vede parte delle opposizioni schierate contro il governo “bellicista” che aumenta le “spese militari invece della spesa sanità”. Giovedì, alla Camera, il deputato Filiberto Zaratti di Alleanza verdi-sinistra ha fatto un’interrogazione al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per chiedergli se “con tutte queste spese militari in aumento” non si rischi di “compromettere davvero la sicurezza italiana”. Crosetto ha risposto che, in realtà, la spesa diminuisce da anni e diminuirà ancora: “Nel 2020 la percentuale di spese per la difesa è stata l’1,59% (del pil), nel 2021 l’1,57%, nel 2022 l’1,51%, nel 2023 l’1,46%: quest’anno, stanti gli ultimi tagli del decreto Pnrr di ieri, probabilmente scenderà”. Crosetto ha poi aggiunto che “questa non è una notizia che mi rende felice, perché io penso che la spesa vada aumentata verso il 2%, ma dovrebbe rendere contento lei, facendole vedere che, nonostante noi dovremmo aumentare, anche quest’anno diminuirà rispetto all’anno precedente e ai due anni precedenti”.