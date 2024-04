“Meloni faccia uscire Fratelli d'Italia da Colle Oppio”. Parla Antonio Padellaro

Che tipo di partito deve essere o diventare, Fratelli d’Italia, se la sua leader, la premier Giorgia Meloni (che a Pescara ha chiuso la conferenza programmatica scommettendo tutto sul suo nome) ambisce a farsi riconoscere come “statista” sul piano internazionale? E’ possibile tenere legata la necessità di procedere, in vista delle Europee, a una sorta di referendum su di sé (scrivete solo “Giorgia” sulla scheda elettorale, è il concetto) con quella di allargare FdI al mondo produttivo, e soprattutto alle cosiddette “competenze” che impedirebbero imbarazzi (sparo di Capodanno, caso Rai e non solo) e cadute politico-stilistiche? Per consolidare la posizione, insomma, la strada qual è? Seguire la via della Basilicata – con FdI che si allarga al centro – o quella del fortino chiuso che ha portato la premier alla vittoria nel 2022, ma che potrebbe rivelarsi un boomerang? Chi con libertà intellettuale osserva dall’esterno e dall’altro campo, come Antonio Padellaro, già direttore dell’Unità e co-fondatore del Fatto quotidiano, trova che oggi FdI debba fare uno sforzo “di uscire metaforicamente dalla vecchia sezione di Colle Oppio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE