Tajani annuncia: "Ho deciso di candidarmi alle europee"

"Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee". Lo ha annunciato Antonio Tajani, rompendo gli indugi oggi, come previsto, durante il Consiglio nazionale di Forza Italia, di cui è sergretario nazionale. "Mi perdoneranno mia moglie, mi perdona ormai da trent'anni, e la mia famiglia se mi dedicherò alla campagna elettorale", ha aggiunto parlando ai suoi dal palco. Tajani ha detto di aver avvertito della sua decisione gli alleati di governo ieri sera. Sulla possibilità che si candidi anche la premier Giorgia Meloni ha detto: "Sono decisioni che ognuno prende in autonomia".

Il leader di Forza Italia sarà capolista alle europee in tutte le circoscrizioni, tranne quella delle Isole dove correrà Caterina Chinnici, come ''segno inequivocabile" della lotta contro la mafia.

Nel partito c'è cauto ottimismo per la prossima consultazione elettorale. Secondo i sondaggi Forza Italia sarebbe avanti alla Lega con poco più dell'8 per cento delle preferenze. "Sono convinto che se rimarrà l'entusiasmo di oggi, se il buongiorno di vede dal mattino, l'8 e il 9 giugno potremo festeggiare uno straordinario risultato di Forza Italia che sarà il miglior regalo che tutti quanti noi potremo fare a Silvio Berlusconi dopo un anno dalla sua scomparsa", ha detto Tajani oggi ricordando il fondatore del partito. "Silvio Berlusconi non l'abbiamo dimenticato e non lo dimenticheremo mai. È la nostra guida", ha aggiunto tra gli applausi.

Il vicepremier e ministro degli Esteri punta così all'elezione al Parlamento europeo, di cui è stato già presidente dal 2017 al 2019. "Con la mia esperienza posso dare un contributo concreto in questa campagna elettorale a dimostrazione che questo contributo è patrimonio di tutta la lista", ha spiegato. Forza Italia correrà con Noi Moderati di Maurizio Lupi: "Stiamo dando vita a un progetto che vuole rinforzare il ruolo del Popolarismo europeo in tutte le istituzioni comunitarie. La nostra scelta di correre insieme non è solo un apparentamento elettorale. Prepariamoci a fare una campagna elettorale insieme", ha detto Tajani. Ai lavori si è collegato in video anche Maurizio Lupi. "Per noi – ha detto il leader di Noi moderati – non è un collegamento solo virtuale e ma è un progetto politico serio, per un'Europa più popolare moderata e responsabile. E per far tornare forte il Ppe anche in Italia".