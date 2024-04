Meloni preoccupata dalla reazione di Israele e dagli sbarchi: domani vola di nuovo a Tunisi

Si dice “preoccupata”. Da presidente di turno del G7 promette lucidità e concentrazione con gli paesi. Auspica “una de-scalation” del conflitto in medio oriente. Tuttavia a Palazzo Chigi, alla luce dei campanelli che suonano dalle parti della Farnesina e del ministero della Difesa, sono quasi sicuri che Israele risponderà all’attacco subito due giorni fa dall’Iran. Giorgia Meloni, non fa in tempo a tornare dalla visita dei padiglioni del Vinitaly a Verona, che viene subito risucchiata da un’agenda internazionale che questa settimana la vedrà domani volare da Tunisi a Bruxelles per terminare poi a Potenza venerdì, con il comizio finale dei leader di centrodestra in vista del voto di domenica delle regionali in Basilicata. In qualche modo secondo i report interni arrivati a Palazzo Chigi la situazione internazionale può legarsi all’immigrazione.

