Sul Pnrr torna a decidere Meloni. Lunedì il decreto va in Aula

Un emendamento votato in commissione Bilancio alla Camera riporta le competenze sul Next Generation Eu dal ministro Fitto a Palazzo Chigi. Un segnale al governo

Deve essere sembrato davvero troppo, al limite del delirio di onnipotenza, agli amici (di governo e di partito) e ai nemici quel comma dell’articolo 2 del decreto legge Pnrr che attribuiva al ministro dell’Europa, del Sud e del Pnrr, Raffaele Fitto, il potere di proporre al Consiglio dei ministri il commissariamento, tramite l’esercizio di poteri sostitutivi, delle amministrazioni in ritardo con i progetti Pnrr. Indicazione tecnica dagli uffici di Palazzo Chigi e indicazione politica di Fitto al Cdm per attivare, appunto, i poteri sostitutivi, diceva il decreto legge 19. Fatto sta che all’unanimità la commissione Bilancio della Camera, votando un emendamento proposto nello stesso testo da molti gruppi parlamentari, ha mandato un segnale al ministro di rientrare nei recinti istituzionali. La valutazione istruttoria sull’esercizio dei poteri sostitutivi è tornata così alla cabina di regia del Pnrr e la decisione politica delicatissima di andare avanti, sfiduciando amministrazioni di ogni ordine e grado, è tornata al titolare per eccellenza dei poteri sostitutivi, il presidente del Consiglio.