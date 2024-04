Il Pd riprende in mano la forca

Dopo il piagnisteo barese in difesa di Decaro ed Emiliano, in nome degli “irrinunciabili” princìpi garantisti, il Partito democratico ha improvvisamente ripreso in mano la forca, sbandierandola contro i suoi avversari politici. Troppo ghiotta l’occasione fornita dall’arresto a Palermo dell’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Russo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso. Così, ecco che al garantismo si è sostituito il principio di presunzione di colpevolezza. “La mafia che entra nella politica e negli affari è una delle peggiori combinazioni criminali, perché destabilizza le istituzioni”, ha detto Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd. “Quanto emerge a Palermo, con l’arresto dell’esponente di Fratelli d’Italia, ha aspetti inquietanti a livello di sistema che impongono contromisure per impedire queste connessioni pericolose. Soprattutto per chi ha incarichi di governo e deve dare l’esempio”, ha aggiunto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE