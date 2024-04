La Puglia può essere ancora il laboratorio di un accordo tra Pd e M5s. Parla Verini

C’è il leader m5s Giuseppe Conte che imperversa, nel bailamme delle inchieste baresi e nel day after dello strappo sulle primarie locali (le primarie non si fanno, ha detto Conte giovedì, e venerdì, cioè ieri, ha rincarato la dose con un “avevo anche avvertito Elly Schlein”). E quando la segretaria del Pd reagisce, domandandosi se per caso Conte non vuol far vincere le destre, l’ex premier spara ancora, intervistato da La7: “Schlein è offensiva, se non ritirano le accuse di slealtà diventerà sempre più difficile lavorare con il Pd”. Parla così, Conte, sventolando ogni tre per due la parola “legalità” e trasformandola in oggetto contundente, tanto che, da Italia Viva, l’altro ex premier Matteo Renzi gli chiede perché allora resti in giunta con Michele Emiliano (con un assessore a Cinque stelle). Intanto, nel Pd, ci si ritrova con un dilemma da sbrogliare e con l’urgenza di procedere verso le amministrative senza perdere voti, credito e voce.

