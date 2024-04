Il viaggio di Mattarella in Costa d'Avorio e Ghana. Tutti i Piani Mattei che funzionano già 

Si può partire da Gordon, 33 anni, nato in Sud Sudan, angolo di mondo che visto da qui non offre futuro. È emigrato in Kenya, ha perso i genitori, ha venduto pesce al mercato per pagarsi gli studi, è scappato di nuovo, in Uganda. Poi ha incontrato il Cuamm, una ong italiana. Oggi fa l’ostetrico nel suo paese, “e sono orgoglioso di lavorare per la mia comunità”. Oppure da Gladys, 21 anni, ugandese di Kampala, che aveva lasciato gli studi perché veniva picchiata in classe ed è cresciuta “odiando tutto e tutti”. Finché ha trovato altri professori che l’hanno accolta, “mi hanno fatto sentire a casa e scoprire il mio valore”. Adesso studia per diventare insegnante, e ringrazia la scuola e la non profit italiana che la sostiene, Avsi. Di storie simili te ne raccontano tante, da queste parti. Sparse per un continente che ci ostiniamo a guardare come un enorme monolite, mentre è una galassia di mondi diversi. E accomunate da poche, grandi cose. Gente che si è messa lì con loro, accompagnandone la crescita passo a passo, per anni, e che è andata davvero ad aiutarli “a casa loro”. Non per esorcizzare la paura di barconi e migranti, ma perché è l’unico modo per far crescere l’Africa. È l’Africa non “monolitica”, ma che può crescere solo attraverso pratche “non predatorie” che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà nel suo viaggio iniziato ieri in Costa d’Avorio e in Ghana, durante il quale, oltre ai rispettivi presidenti, che lo avevano invitato, e alle realtà di questi paesi avrà la possibilità di verificare sul campo la presenza degli italiani, dagli impianti energetici di Eni e il lavoro di ong come Sant’Egidio, Avsi, i salesiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE