Per Azione oggi Zambuto è impresentabile, ma un anno fa era un esempio

Sembra esserci grande confusione nell'ex Terzo polo. Mentre proseguono le trattative (e le liti social) per definire il progetto di una lista di scopo per le europee che metta insieme Più Europa e Italia Viva, esce la notizia che Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, sarebbe uno dei candidati per la Dc di Cuffaro nella lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino. E' a questo punto che Federico Pizzarotti, presidente di Più Europa, capo della frangia che dentro al partito non vuole l'accordo con Renzi, reagisce alla notizia scrivendo su X: "Cara Emma Bonino, questa storia sta diventando un gioco delle tre carte. Cuffaro non candidato, ma suo genero Marco Zambuto sì?". Il post viene retwittato all'istante da Calenda, che Pizzarotti vorrebbe dentro la sua lista insieme a Più Europa. Insomma, anche per il leader di Azione Zambuto sarebbe un impresentabile.

