Vittorio Emanuele Parsi: "A Meloni conviene tifare Biden"

Il professore di Relazioni internazionali della Cattolica: "Se vince Trump per lei e per la destra è un problema”

“La vittoria di Trump per la destra sarebbe come un richiamo della foresta, un ritorno al passato. E a Meloni porrebbe un bel po’ di problemi, soprattutto perché ringalluzzirebbe Salvini. E’ la leader europea che ha più da perdere”. Il politologo Vittorio Emanuele Parsi legge così la possibile rielezione del tycoon alla Casa Bianca e gli ipotetici risvolti sul governo italiano. “In più farebbe emergere delle contraddizioni nella nuova destra conservatrice”. Il docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano e firma del Foglio nella sua analisi parte da un presupposto: “Tanto sulla crisi di Gaza che sul’Ucraina, Meloni ma anche i ministri Tajani e Crosetto, hanno manifestato una piena convergenza con l’Amministrazione Biden. Anche se il tasto dolente è che l’Italia non ha dimostrato di volersi impegnare ancor di più nei confronti del governo di Kyiv”. Per questo, secondo Parsi, “se Trump dovesse vincere, per la premier si aprirebbero un po’ di questioni”.