Meloni mette in riga Salvini sul caso dossieraggio: no alla commissione d'inchiesta

Per il momento la cintura di “contenimento” posta dal governo attorno a Matteo Salvini sta funzionando. Il leader della Lega ha deciso di incentrare tutta la sua campagna elettorale permanente sullo scandalo “dossieraggio”, dal quale – dice – è emerso che “la Lega fosse il partito più spiato”. Per questo aveva cominciato a chiedere in maniera tambureggiante l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta ad hoc. Il vittimismo come strategia per risollevare il partito. Meloni ha detto “no”: si prosegue con la commissione Antimafia, che si è già attivata sulla vicenda. Salvini si è adeguato (per ora). Ma quanto durerà?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE