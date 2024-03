Renzi e Calenda? “Si fatica a capire quali siano gli ostacoli per una lista unica per l'Ue”. Parla Gozi (Renew)

"Guardiamo con favore alla proposta di Bonino per gli Stati Uniti d'Europa. Dicendo no il leader di Azione si assume una grande responsabilità", dice l'eurodeputato e segretario del Pde, che sarà candidato nelle liste francesi di Macron. Oggi a Firenze la convention del Pde e la Leoponda di Renzi

Renzi, Calenda e gli Stati Uniti d'Europa? “Guardi non vorrei intervenire sulle vicende italiane, perché non le vivo da protagonista. Ma anche dalla Francia si fatica a capire, non si riescono a vedere gli ostacoli politici che impediscono una lista unitaria”. L’eurodeputato Sandro Gozi, già sottosegretario agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni, è il segretario generale del Partito democratico europeo, una delle componenti di Renew europe al Parlamento Ue. Oggi a Firenze il Pde terrà una convention "che aprirà la campagna elettorale dei liberali verso Bruxelles". Appuntamento alla Leopolda, nella stessa stazione dove subito dopo prenderà il via la kermesse renziana.