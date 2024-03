L'ad di Fincantieri ci dice cosa manca all'Ue nella difesa del Mediterraneo 

Proteggere i nostri mari, già, ma in che senso? Ci si concentra molto su quello che si vede, ma bisognerebbe forse cominciare a concentrarsi progressivamente su quello che non si vede, su quello che non affiora, su quello che, ormai da anni, si muove sotto la superficie dei conflitti conosciuti. Ci si concentra molto sugli interventi necessari da mettere in campo per rendere meno pericoloso il transito delle navi commerciali nel Mar Rosso, ma ci si concentra ancora poco su tutto quello che accade sotto quelle navi, in quella zona d’ombra del mondo sottomarino dove vi sono conflitti latenti, che la guerra combattuta dagli houthi contro l’occidente (ieri, secondo Associated Press, un attacco da parte dei ribelli houthi dello Yemen a una nave commerciale greca nel Golfo di Aden avrebbe causato delle vittime) ha per la prima volta portato alla luce del sole. Due giorni fa, il Parlamento ha scelto meritoriamente di votare quasi all’unanimità per consentire alle Forze armate italiane di difendersi dai terroristi del Mar Rosso. E la scelta della politica italiana è avvenuta alla luce di ciò che sta accadendo sopra la superficie del mare (cinque giorni fa una nave italiana ha neutralizzato un drone degli houthi) ma anche alla luce di ciò che sta accadendo nei fondali del Mar Rosso dove pochi giorni fa i fornitori dei servizi internet che gestiscono alcuni cavi sottomarini in quest’area hanno dovuto reindirizzare circa un quarto del traffico tra Asia, Europa e medio oriente a causa di danni riscontrati lungo quattro dei sedici cavi posati sul fondale (e non è solo una coincidenza temporale il fatto che il voto in Italia sia avvenuto poche ore dopo la notizia del taglio, nel Mar Rosso, di tre cavi sotto marini).

