Difendere la pace con le armi. Qualche buona notizia

Doveroso sì, scontato no. Le buone notizie ci piacciono, lo sapete, e quando la cronaca permette di osservare il bicchiere valorizzando la porzione mezza piena piuttosto che quella mezza vuota difficilmente resistiamo alla tentazione irresponsabile di raccontarvi che mentre tutto sembra andare a rotoli qualcosa di positivo invece c’è. Ieri, in Italia, in Parlamento, è stata una di quelle giornate mezze piene, per così dire, durante le quali il bicchiere mezzo vuoto è finito clamorosamente dietro i tendoni del gran baraccone della politica italiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE