Non tirate Mattarella per la giacchetta

Il direttore del Foglio commenta le parole che il capo dello stato ha pronunciato davanti a una delegazione della Casagit: "Ha ricordato che il suo compito è tutelare la Costituzione, non essere il capo dell'opposizione"

"Mattarella ha ricordato che non è il capo dell'opposizione: a tutti coloro che lo tirano per la giacchetta, per traformarlo in arigine contro il melonismo, contro la destra imperante e il nazionalismo galoppante, Mattarella ha ricordato che il suo compito è tutelare la Costituzione non essere un avversario politico di chi governa". Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, commenta ai microfoni di Rtl le parole che ieri ha pronunciato il presidente della Repubblica parlando a una delegazione Casagit. "Promulgare le leggi è un dovere, non c'entra condividerle", ha detto il capo dello stato spiegando che "sarebbe grave attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri dello stato".

Un messaggio, dice Cerasa, "rivolto non soltanto alle forze politiche ma anche ai giornalisti, visto che l'occasione in cui lo ha pronunciato è l'incontro con i vertici della Casagit", la cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti italiani.

