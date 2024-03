Il presidente dimissionario di Anpi Milano: “Abbiamo soffiato sull'antisemitismo. Serve un cambio”

Parla Roberto Cenati, dimessosi in polemica per l'uso del termine "genocidio": "In questi anni l'associazione ha pensato di poter fare politica, ma non è quello il nostro ruolo. Dobbiamo tornare allo spirito di Casali e Smuraglia"

“L’Anpi ha soffiato sull’antisemitismo. Mi sarei aspettato che partecipassimo alle manifestazioni delle comunità ebraiche. E invece abbiamo preferito la propaganda e gli slogan di pancia”. Roberto Cenati spiega perché, tredici anni dopo, ha lasciato l’incarico da presidente provinciale a Milano, visto che l’Associazione nazionale partigiani ha indetto per il 9 marzo una manifestazione contro il genocidio a Gaza. “Le parole sono pietre e per me quel termine è irricevibile, presuppone un’equiparazione con la Shoah”, spiega al Foglio. Aggiungendo pure che “l’Anpi, in questi ultimi anni, ha pensato di poter essere una specie di partito politico. Ma non è questo il suo ruolo. Dobbiamo tornare agli esempi di Casali e Smuraglia, partigiani veri”.