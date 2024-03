Meloni negli Stati Uniti per vedere Joe Biden: sul tavolo Ucraina e medio oriente

La presidente del Consiglio vede il numero uno della Casa Bianca in qualità di leader del G7. Si tratta del secondo incontro in sette mesi. Dopo il bilaterale, la premier volerà a Toronto per incontrare Justin Trudeau

Si apre un week end di summit oltreoceano per Giorgia Meloni, con la doppia missione negli Stati Uniti e in Canada. La presidente del Consiglio è atterrata in America dove, in veste ufficiale di presidente del G7, incontrerà a pranzo (alle 19 in Italia) il presidente Joe Biden. Meloni sarà nello studio ovale della Casa Bianca per la seconda volta in sette mesi. Il bilaterale si inserisce nelle visite della premier nelle capitali dei paesi dei Sette in vista del summit di giugno, che si svolgerà in Puglia. Domani, dopo l'incontro con il presidente americano, la premier volerà a Toronto per incontrare il primo ministro canadese Justin Trudeau.



Sul tavolo di entrambi i vertici c'è la politica internazionale e la necessità di definire gli obiettivi dell'agenda italiana del G7. Al centro dei colloqui tra Meloni e Biden ci saranno il conflitto in Medio oriente e la situazione del Mar Rosso, il sostegno all'Ucraina anche alla luce delle nuove minacce russe in Europa, l'attenzione nei confronti dell'Indo-Pacifico e dell'Africa e l'importanza delle questioni migratorie. Si aggiunge anche l'intelligenza artificiale. Della stessa portata anche gli incontri con Trudeau del giorno dopo.