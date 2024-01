Meloni tra Trump e Biden. C'eravamo tanto amati, ma adesso?

C’è tempo. Ma anche no – dipende dai punti di vista. Alle elezioni presidenziali americane mancano poco più di dieci mesi, a quelle europee poco meno di sei. Eppure è come se il futuro fosse già qui, a giudicare dagli sguardi che partono da Palazzo Chigi e piombano oltreoceano, dove l’ex presidente Donald Trump, dato per politicamente defunto prima di averlo nel sacco, si è ripresentato sulla scena con toni arrembanti, tuonando anche a distanza quando i due rivali interni al fronte repubblicano – Nikki Haley e Ron DeSantis – si sfidano in tv e lui, da Fox News, dice che “i mercati crolleranno” se non vincerà le elezioni. Da Roma, la premier Giorgia Meloni guarda agli Usa, in attesa di capire se a novembre l’ex presidente verrà rieletto nonostante l’assalto al Campidoglio di tre anni fa oppure no: sono in gioco equilibri internazionali e nazionali, visto il diverso ruolo ricoperto oggi da Meloni rispetto a quando, da parlamentare e leader di partito, poteva farsi vedere trumpiana a cuor leggero. Intanto Trump, come ha raccontato questo giornale, ha parlato della premier italiana come di una personalità politica “trustable”, affidabile, a colloquio con il deputato italo-americano di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe.

