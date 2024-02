Soru: “E' Todde la terza incomoda. Pronto a prendere i voti del Partito sardo d'azione”

“Io il terzo incomodo? No, in Sardegna il terzo e quarto incomodo sono stati Conte e Schlein”. Eppure, presidente Soru, Alessandra Todde la accusa di essere il più grande sponsor di Giorgia Meloni. Dice che un voto per lei è un voto per Truzzu. “E’ disperata, non sa più cosa dire. Ma la verità è che in Sardegna il centrosinistra non si è presentato alle elezioni. Ha scelto di tentare sulla nostra pelle, sulla pelle dei sardi usati come cavie, un esperimento, quello del campo largo, nato già morto. Io sono l’unica vera alternativa alla destra e al grillismo”. E quindi l’ex governatore Renato Soru parlando col Foglio rispedisce al mittente le accuse di essere l’artefice dell’eventuale vittoria nell’isola della coalizione che governa il paese: “La mia storia parla per me. Questa destra è pericolosa, sono loro stessi a definirsi fascisti. Sono dei totalitari. Hanno cambiato nome ma non i simboli e le ideologie. Conte mi accusa ma dovrebbe ricordarsi che è stato lui ad allearsi con la destra. E’ assurdo”. Eppure i sondaggi, sebbene non si possano più pubblicare, suggeriscono che la divisione nel centrosinistra potrebbe essere decisiva in caso di sconfitta: “Ma ripeto, i Cinque stelle non sono centrosinistra. E sono loro stessi a dirlo pubblicamente. In questi anni hanno umiliato la sinistra, a partire dal famoso confronto con Bersani. L’unica che crede davvero nell’alleanza è Elly Schlein. Che però così rischia di trasformare il Pd in una specie di nuovo Movimento cinque stelle”.

