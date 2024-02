Il centrodestra a Cagliari per Paolo Truzzu. Salvini: "Io e Giorgia alleati e amici"

I leader della maggioranza in Sardegna per chiudere la campagna elettorale del candidato di centrodestra. "Siamo insieme, siamo uniti, i litigi e le divisioni li lasciamo agli altri", dice il segretario della Lega

Fuori Giorgia Meloni incontra i sindacalisti della Cgil per parlare di morti sul lavoro, dentro, nel padiglione F della Fiera di Cagliari, ci sono meno di 3.500 persone (fonti questura, compresi stampa e tv). Meloni entra e forse finalmente parla con Matteo Salvini. Apre il candidato Paolo Truzzu, e c’è un po’ di freddezza da parte dei leghisti in sala. Poi parla Salvini e a sorpresa, per accattivarsi la simpatia di questa piccola folla, dice: "Nessuna trasmissione pubblica parla di voi, sembra qui non si voti. Nessun programma o talk racconta questa sfida". Da Salvini un bell’attacco alla Rai insomma, rincarato da uno dei suoi pronostici: "A occhio le elezioni le vince un signore che si chiama Paolo Truzzu".

Il leader della Lega ritorna sulla compattezza del centrodestra: "Siamo insieme, siamo uniti, i litigi e le divisioni li lasciamo agli altri", dice nel tentativo di fugare ogni dubbio sulle tensioni nella maggioranza, che in questi giorni si arricchiscono di nuove sfumature. "Più provano ad allontanare me e Giorgia, più io e lei andremo avanti insieme cementando quella che non è solo un'alleanza politica ma un'amicizia, che in politica fa la differenza. Andremo avanti cinque anni".

Poi Salvini si concentra sui temi che più gli competono: "Prima di fare il segretario della Lega faccio il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e voglio parlarvi di quello che in 50 anni la sinistra non ha fatto in Sardegna per i trasporti e quello che invece stiamo facendo noi dopo un solo anno e mezzo di governo". Salvini prosegue elencando cifre e numeri di investimenti e annuncia: "Entro settembre arriverà il progetto per collegare Nuoro alla rete ferroviaria nazionale". Per restare in tema, ecco la metafora: "Domenica prossima ci sarà da fare la scelta tra chi vuole la Sardegna che viaggia, e tra chi invece vuole quella Sardegna dove si può girare in monopattino insieme a Conte e compagnia". Poi un accenno alla polemica di giornata, l'inchiesta sul Ponte sullo Stretto aperta dalla procura di Roma dopo l'esposto di Sinistra Italiana, Verdi e Pd: "Io vado avanti a fare le infrastrutture e le grandi opere, nessuno mi può mettere paura".