Unico nel Pd, Fassino ricorda il 7 ottobre ma raccoglie insulti. Un caso antropologico

Il 27 gennaio Vasco Rossi ha postato su Instagram una caption da “La vita è bella”. In altri tempi una cosa pacifica, magari un po’ banalotta, da Giornata della memoria in un liceo. In poche ore è stato sommerso da una valanga di insulti. Costretto a giustificarsi, a spiegare, a “contestualizzare” “La vita è bella”. Un Vasco ora divisivo, schierato con le forze del Male. Bollato come “sionista”, “insensibile al genocidio di Israele”, “voltagabbana”, “venduto”, “schiavo degli americani”, “servo degli ebrei”, e in un crescendo sempre più sfrenato e fantasioso, “massone”, “satanista”, “azionista di Pfizer”.

