Ora Conte manda Raggi e grillini a scuola dall'odiato ex assessore Pd

Marco Causi, assessore a Roma con Veltroni e Marino, sarà uno dei docenti della scuola di formazione grillina pensata anche per i consiglieri comunali. Dell'ex sindaca diceva: "Non capisce niente"

Chissà cosa avranno pensato Virginia Raggi e i suoi ex assessori (oggi consiglieri capitolini del M5s) Linda Meleo e Antonio De Santis quando hanno ricevuto l’invito. Giuseppe Conte, con l’aiuto del fidato Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e professore di economia del lavoro a Roma Tre, vera nuova fucina dell’intelligenza grillina, ha dato il via alla scuola di formazione del Movimento che il prossimo 15 febbraio inizierà i suoi corsi. Tra i docenti, per i corsi di “amministrazione degli enti locali e beni comuni” ecco anche Marco Causi, professore, come Tridico a Roma Tre, ma soprattutto ex assessore al Bilancio della giunta capitolina di Ignazio Marino (e prima nello stesso ruolo con Veltroni).

Ai tempi, tra il 2013 e il 2015, era tra i massimi oggetti polemici della truppa pentastellata capeggiata proprio da Virginia Raggi in Campidoglio. “Fu lui ai tempi di Veltroni a sottoscrivere nove contratti per sei miliardi di debito, vere e proprie scommesse finanziarie”, attaccava all’epoca Virginia Raggi, parlando del debito della capitale. "Virginia Raggi di economia non capisce molto”, replicava secco lui. E d’altronde, all’inizio della giunta pentastellata, il giudizio dell’ex assessore sulla neo sindaca e sui suoi assessori era molto duro: “L'inizio del governo grillino a Roma lascia perplessi e preoccupati, devono rodarsi e attrezzarsi per una attività di governo a cui evidentemente non sono preparati”. Adesso, per uno scherzo del destino (o di Conte), dovrebbe essere proprio lui a offrire all’ex sindaca quelle competenze sulle quali all’epoca la trovava impreparata.



Non solo. Oltre a Causi, tra i docenti della scuola di formazione del M5s, questa volta nel corso su “Economia, lavora e welfare”, ci sarà anche Salvatore Monni. Anche lui professore di Roma Tre (molto conosciuto per il sito Mappa Roma). È stato chiamato dall’assessore al Decentramento e alla città dei 15 minuti della giunta Gualtieri, Andrea Catarci, per dirigere l’omonimo dipartimento del comune. Peccato che proprio quell’assessorato e quel dipartimento siano tra i preferiti bersagli di Raggi e degli altri per i ritardi sull’emissioni delle carte d’identità. Ma ora, volenti o nolenti, sarà prorprio Monni a insegnare ai grillini che tutti i giorni lo criticano come si fanno le cose. Un cortocircuito incredibile.