Le sette Rome: viaggio nella diseguaglianza post pandemica

Sette sono i Colli che punteggiano la fisionomia storicizzata della città eterna. Sette, ormai, sono le Rome: non più una città meramente differenziata in aree e borgate, centro e periferia, ma un autentico conglomerato che simile a una metastasi iridescente si dipana in orizzontale, invadendo la linea d’orizzonte, e formando tante sotto-città, simili alla mostruosa Bellona del romanzo “Dhalgren” di Samuel R. Delany. Delle sette Rome ci parlano Keti Lelo, Salvatore Monni e Federico Tomassi, tre accademici che unendo le loro forze, intellettuali e pratiche, han tirato su l’associazione MappaRoma, una community interattiva che raccoglie dati e propone analisi e scenari sulla cangiante mutevolezza di una città-regione sempre più priva di una propria identità e sempre più pervasa dagli spettri inquieti della miseria e del disagio: MappaRoma ha un sito internet, costantemente aggiornato e che propone una cartografia sociologicamente apprezzabile della costante divaricazione che si inarca come un serpente ferito sui profili assopiti della città, testimonianza di come la pandemia abbia radicalizzato processi di disgregazione socio-geografica già presenti. Il progetto si è anche traslato sulla carta di due libri, entrambi editi dalla Donzelli e firmati da Lelo, Monni e Tomassi: “Le mappe della disuguaglianza. Una geografia sociale metropolitana”, risalente al 2019 e, appunto, “Le sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe”, del 2021. Quali sono, esattamente, queste sette enclave? Questi autopoietici e autoreferenziali mondi che si differenziano coi loro codici espressivi, i loro strumenti comunicativi, il loro tessuto sociale rinsaldato dai dati sul reddito individuale e sui consumi e sui tassi di astensionismo alle elezioni.