Dare a Meloni quel che è di Meloni per lo sblocco dei fondi all'Ucraina

Sull’Ucraina il Pd di Elly Schlein ha tentato di proporre una nuova linea, diversa ma in continuità con il passato. L’obiettivo era quello di non mettere in discussione il sostegno, anche militare, a Kyiv e, allo stesso tempo, avvicinarsi all’elettorato sensibile al richiamo pseudopacifista del M5s di Giuseppe Conte. In vista delle europee, in sostanza, è iniziata a emergere la necessità di non apparire sovrapposti alla posizione di Giorgia Meloni (che poi era quella del Pd, quando il Pd era al governo). Questa operazione acrobatica si è manifestata in un mezzo disastro comunicativo, visto che dal punto di vista della tattica parlamentare il Pd alla Camera si è astenuto sulle risoluzioni del M5s, della maggioranza e del Terzo polo; mentre al Senato ha votato a favore della risoluzione dei centristi ma non della maggioranza.

