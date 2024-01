Sit-in del Pd alla Rai? “Da che pulpito?”, dice a Elly Flores D'Arcais

Il conto alla rovescia verso il 7 febbraio è cominciato. C’è l’avvio del festival di Sanremo e c’è il sit-in di Elly Schlein davanti alla Rai. Una sorta di girotondo per “difendere la libertà di stampa e il valore del servizio pubblico che non può essere TeleMeloni”. Che dire? Paolo Flores d’Arcais, direttore di MicroMega, dei girotondi primi anni Duemila è stato animatore, ma di fronte a questa mobilitazione è perplesso. “Se il Pd volesse aprire una stagione di girotondi ne sarei ben felice, ma non posso non dire che i girotondi di quell’epoca erano nati contro Berlusconi e contro gli inciuci Berlusconi-Pd, per riaffermare la radicalità di un progetto che avesse al centro la realizzazione dei dettami della nostra Costituzione. Ma oggi non mi pare di vedere questa radicalità nell’azione del Pd. E non mi pare che il Pd possa dirsi estraneo a ogni lottizzazione in Rai”.

