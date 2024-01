Forza Italia supera la Lega. Salvini giù anche nel gradimento

Le ultime rilevazioni di Tecné premiano gli azzurri: dalle intenzioni di voto al gradimento di Antonio Tajani. Il leader del Carroccio e ministro dei Trasporti, invece, si piazza dietro alle opposizioni

Gli ultimi sondaggi di Tecné confermano le tendenze della settimana scorsa: Forza Italia è l'unico partito della maggioranza ad avere un trend di crescita, tanto da superare la Lega. Secondo le ultime rilevazioni, che fanno riferimento alla settimana precedente, Fratelli d'Italia registra un lievissimo calo (-0,1 per cento, restando al 28 per cento) ma si conferma primo partito nel paese, la Lega si ferma all'8,4 per cento (perdendo uno 0,1 rispetto alla settimana scorsa) ed è però superata da Forza Italia nelle intenzioni di voto, che si attesta al 9,4 per cento. Dietro a FdI nelle intenzioni di voto c'è il Partito Democratico, con il 19,5 per cento (un +0,2 per cento rispetto all settimana precedente). Al terzo posto, invece, c'è il Movimento 5 stelle che si attesta al 16,4 per cento.

Le rilevazioni non premiano Matteo Salvini nemmeno a livello personale: è infatti soltanto quinto nella classifica del gradimento dei leader. In testa rimane la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al secondo posto invece, il vicepremier Antonio Tajani. Seguono i leader dell'opposizione: medaglia di bronzo a Giuseppe Conte, quarto posto per Elly Schlein. Ultimo posto, tra i maggiori partiti, per il leader del Carroccio. Il politico con minor gradimento rimane, invece, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Un'ultima statistica rilevata dal Tecné è la fiducia degli italiani nel governo. Nonostante infatti i numeri premino maggiormente i partiti della maggioranza, il 52,3 per cento dei cittadini intervistati dice di non avere fiducia nell'esecutivo e solo il 41,1 si dice soddisfatto (dato, quest'ultimo, che è in calo di 0,2 punti percentuali rispetto alla settimana precedente).