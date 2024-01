Trent'anni di Forza Italia (senza Cav.). Viaggio all'Eur tra i fedelissimi

"È dal '94 che ci dicono che scompariamo, che siamo il partito di plastica. Vi inviterò al sessantesimo anniversario di Forza Italia", dice Antonio Tajani. Oggi Forza Italia di anni ne festeggiava 30. Trent'anni dal famoso discorso della scesa in campo di Silvio Berlusconi. E si ritrova all'Eur al Salone delle Fontane per celebrare l'anniversario con l'evento "Le radici del futuro" e rilanciare il sogno liberale.

Con un lungo applauso e l'inno di Forza Italia inizia, in una sala stracolma, la celebrazione di quel 26 gennaio del 1994 quando il Cav. annunciò la sua discesa in campo nel famoso videomessaggio che iniziava con "Questo è il paese che amo". Una serata per raccontare una "storia lunga 30 anni, una storia che ha un padre che l'ha costruita e che ha avuto la grande capacità di costruire i 30 anni successivi. Anche se fisicamente non è presente però lui perché ci guarda dall'alto e non scomparirà mai dalla storia di Forza Italia", dice dal palco il ministro degli Esteri e segretario azzurro.

Ma cosa resta oggi di Forza Italia senza il suo fondatore? "Quello che deve rimanere è l'insegnamento politico e quindi la capacità di essere all'altezza di portare avanti idee, valori, riforme. Completare quella rivoluzione liberale del quale ognuno di noi deve essere portatore" afferma Giorgio Mulé. Tra le nuove leve del partito anche volti storici del popolo azzurro, come l'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. " Gli eredi di Berlusconi siamo tutti noi, quelli che hanno creduto nei suoi ideali e nei suoi valori" dice. " Forza Italia è uno spazio di libertà, che ha chiamato a costruirlo gente che veniva da storie e politiche diverse e continua a essere la casa dei riformisti" aggiunge Stefania Craxi, che fece parte del quarto governo Berlusconi.

"Non mi sembra ci siano molte ceneri qua" dice Antonio Tajani rispondendo all'affermazione fatta da Dell'Utri su Forza Italia sulle colonne del Foglio. Naturalmente non sono mancati i video emozionali: come il videomessaggio del '94 e un racconto per immagini di questi trent'anni.