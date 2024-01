Missione nel Mar rosso, election day e ddl beneficenza: cosa c'è nel cdm di oggi

Sul tavolo della riunione tra la premier e i ministri anche il decreto sulla cybersecurity e l'ok al terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15 abitanti

È in corso da questa mattina a Palazzo Chigi il 66esimo Consiglio dei ministri del governo Meloni. All'ordine del giorno ci sono diverse misure: dal testo sull'Election day, al ddl Beneficienza, fino alla missione militare nel Mar Rosso, ma anche misure contro gli hacker e più risorse per la terza età. Si tratta per lo più di disegni di legge, che il Consiglio si impegna ad approvare per poi trasmetterli al Parlamento.



Il primo punto nell'elenco delle discussioni di oggi riguarda l'Election day. Il decreto in merito a "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024" probabilmente fornirà informazioni sui prossimi appuntamenti elettorali di quest'anno, dalle amministrative alle regionali. All'interno dovrebbe esserci anche il via libera per il terzo mandato, ma solo per tutti i sindaci di comuni fino a 15mila abitanti: il nodo legato alla ricandidatura dei presidenti di Regione infatti non è ancora stato sciolto e resta improbabile l'apertura di Fratelli d'Italia su questo.



Il governo poi discuterà anche sull'annunciato ddl Beneficienza, il disegno di legge che prevede una regolamentazione delle attività di vendita con scopi benefici promosse dagli imprenditori (sia digitali che non) con multe che variano da 5 a 50 mila euro per i trasgressori. Il decreto è arrivato dopo il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni.

Sul tavolo del cdm, poi, una misura di contrasto all'attività degli hacker e che tuteli maggiormente la cybersicurezza: il decreto punta a inasprire le pene per chi commette attacchi informatici. Le condanne per i pubblici ufficiali o gli addetti della pubblica amministrazione che accedono abusivamente a un sistema informatico, attualmente da uno a cinque anni di reclusione, passano da i due ai dieci anni. È prevista anche una stretta per chi detiene o fornisce programmi per danneggiare sistemi informatici: fino a due anni di reclusione e multa sopra i 10 mila euro.



Il governo discuterà anche di "disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali". Secondo quanto riportano fonti di agenzia, nel testo del ddl ci sarebbe anche la missione militare dell'Unione Europa nel Mar Rosso. Il decreto avrebbe lo scopo di aumentare la flessibilità delle missioni militari italiane all'estero, facilitando l'interscambio di personale già impiegato in altre operazioni nello stesso territorio anche in nuove missioni in caso di necessità.