Gasparri avvisa Meloni: attenzione a stravincere alle Europee

È passato per i berlusconiani il primo Natale senza Silvio Berlusconi, e sono passati anche i giorni agitati del Mes, meccanismo europeo di Stabilità non ratificato in Parlamento, con FdI e Lega contrari e FI astenuta. Gli azzurri si sono mostrati ottimisti: tutto tornerà a posto, guardiamo avanti. Guardando avanti, però, si incontra anche lo scoglio-miraggio, a seconda dei punti di vista, delle elezioni europee, con la premier Giorgia Meloni lanciata lungo una via che i sondaggi, i sostenitori e alcuni osservatori vedono come una marcia di trionfo preventiva. C’è anche un precedente, nel campo opposto, che risponde al nome di Matteo Renzi. E c’è un tema di pesi e contrappesi nella coalizione di governo. “È in un certo senso naturale prevedere un successo alle Europee per il leader di governo in carica che abbia già consensi alti”, dice da Forza Italia il capogruppo dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, ex ministro e berlusconiano storico: “Ma ricordiamoci che alle Europee non si vota per il sindaco o per il presidente della Regione, è un altro tipo di voto. Tuttavia, paradossalmente, Meloni potrebbe avere qualche problema da eccesso di successo, per quanto riguarda gli equilibri della coalizione. Mi spiego: fino al 27, 28, 30 per cento non ci sarebbero scossoni, diverso è se Meloni sale ancora e gli alleati, noi compresi, scendono di molto. Certo, non si può dire a nessuno: frena la tua scalata. E proprio per questo noi, come Forza Italia, abbiamo davanti una sfida: guadagnare voti”.

