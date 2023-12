Romano Prodi indica la via a Elly Schlein. Difficile porti a qualcosa di buono

La segretaria del Pd può essere la nuova federatrice, dice il padre nobile di una sinistra che da tempo non si sa più cosa sia. Una riedizione del mai dimenticato Ulivo? Auguriamoci di no

Nel nostro sgangherato sistema politico serviva un pizzico di sale per dare un sapore riconoscibile a quella sorta di miscela che diffonde nel paese solo confusione. Ed ecco il padre nobile di una sinistra che da tempo non si sa più cosa mai sia e cioè il mio coetaneo Romano Prodi. Con la solita voce misticamente ispirata Romano ha mandato il suo messaggio: la segretaria del Pd, Elly Schlein, può essere la nuova federatrice. Di cosa o di chi non è dato sapere anche se, visto il passato glorioso dei protagonisti, dovrebbe essere una riedizione del mai dimenticato Ulivo, simbolo cristiano di pace, amore e speranza. Nella sua versione laica, invece, l’Ulivo fu simbolo di confusione con un accrocchio che andava da Bertinotti a Mastella passando per numerose sigle prive di cultura e di visione e che ebbe tre anni di vita durante i quali furono svendute, in parte o totalmente, grandi eccellenze italiane nel settore del credito, delle telecomunicazioni, dell’acciaio, degli asset autostradali e del settore dell’energia e dell’alimentare e della moda.