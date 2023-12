Rinviata al 2024 la ratifica del Mes. La Lega avverte: “Noi rimaniamo contrari”

Altro che Conte, sul Mes il principale problema di Giorgia Meloni si chiama Matteo Salvini. Quando alle 14.15 i lavori di Montecitorio s’interrompono il fatto è ormai acclarato: anche questa non è stata la settimana in cui almeno un pezzo del Parlamento vota la ratifica del trattato su cui manca solo la firma italiana. Mentre la premier è a Bruxelles per discutere con gli altri leader europei anche del nuovo Patto di stabilità, alla Camera i lavori terminano in anticipo per consentire ai deputati di FdI di partecipare ad Atreju. E il Mes? “A questo punto non se ne parla prima del 2024”, dice il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. E poi? “Noi siamo contrari non lo abbiamo votato ai tempi di Monti e oggi è pure peggio”.

